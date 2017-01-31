Карта уличного Wi-Fi в Москве обновлена

Фото: ТАСС/Татьяна Уханова

Обновленная карта бесплатного уличного Wi-Fi появилась на портале открытых данных (data.mos.ru), сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Горожане найдут на ней адреса точек доступа, радиус покрытия и информацию о том, работает ли сеть.

Бесплатный беспроводной интернет доступен на большинстве улиц внутри Садового кольца. Всего здесь размещено 1100 точек на более чем 200 улицах. Сеть называется moscow_wifi_free. За пределами Садового кольца к городской сети Wi-Fi можно подключиться в Пресненском районе – рядом с зоопарком и выходом из станции метро "Краснопресненская".

Одну улицу могут покрывать несколько точек доступа, каждая из которых обеспечивает устойчивое подключение в радиусе 50 метров, рассказали в департаменте информационных технологий. Одновременно к точке доступа может быть подключено до 50 устройств.

Повторной регистрации при переходе с одной улицы на другую не требуется. Чтобы горожане знали о возможности выйти в интернет на улице, возле всех точек доступа планируется установить информационные стойки.