31 января 2017, 08:41

Технологии

Карта уличного Wi-Fi в Москве обновлена

Фото: ТАСС/Татьяна Уханова

Обновленная карта бесплатного уличного Wi-Fi появилась на портале открытых данных (data.mos.ru), сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Горожане найдут на ней адреса точек доступа, радиус покрытия и информацию о том, работает ли сеть.

Бесплатный беспроводной интернет доступен на большинстве улиц внутри Садового кольца. Всего здесь размещено 1100 точек на более чем 200 улицах. Сеть называется moscow_wifi_free. За пределами Садового кольца к городской сети Wi-Fi можно подключиться в Пресненском районе – рядом с зоопарком и выходом из станции метро "Краснопресненская".

Одну улицу могут покрывать несколько точек доступа, каждая из которых обеспечивает устойчивое подключение в радиусе 50 метров, рассказали в департаменте информационных технологий. Одновременно к точке доступа может быть подключено до 50 устройств.

Повторной регистрации при переходе с одной улицы на другую не требуется. Чтобы горожане знали о возможности выйти в интернет на улице, возле всех точек доступа планируется установить информационные стойки.

Первая очередь сети Wi-Fi в столице запустилась в День города 2016 года на 30 улицах в пределах Бульварного кольца. Затем она распространилась за его пределы.

В 2017 году единую бесплатную сеть Wi-Fi планируют расширить до ТТК и МКАД.

Сеть работает в двух диапазонах — 2,4 гигагерца и пять гигагерц, что обеспечивает её высокую пропускную способность. Одновременно в сети могут работать до 15 тысяч устройств.

По итогам 2016 года городской беспроводной интернет получил премию "Проект года", как "Лучший инфраструктурный проект".

