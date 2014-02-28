В полуэкспрессных автобусах появится Wi-Fi

Фото: ИТАР-ТАСС

На всех полуэксперессных маршрутах автобусов может появиться Wi-Fi. Это зависит от того, насколько существенным будет количество пассажиров, пользующихся доступом в Сеть, сообщил на оперативном совещании в правительства заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что посадка в такие автобусы в пилотом режиме осуществляется без турникета, все автобусы соответствуют стандарту Евро-5 и приспособлены для граждан с ограниченными возможностями.

Кроме того, руководитель департамента транспорта рассказал, что до конца 2014 года в Москве появится четыре новых маршрута для полуэкспрессных автобусов. При этом в 2015 году планируется ввести в эксплуатацию еще три подобных маршрута.

Напомним, что в настоящий момент момент в столице уже действуют шесть полуэкспрессных маршрутов: автобус № 901 ("Загорье — станция метро "Коломенская"), № 902 ("Новопеределкино — Киевский вокзал"), № 903 ("Холмогорская улица — Рижский вокзал"), № 904 ("4-й микрорайон Митина — Белорусский вокзал"), № 905 ("75-й километр МКАД — Белорусский вокзал") и №907 ("Каширское шоссе, дом 148 - метро "Добрынинская").

Также Ликсутов сообщил, что с начала нынешнего года на 13% увеличилось количество пассажиров, которые оплачивают проезд. При этом уже сегодня наземным транспортом перевозится в день 5,8 миллионов пассажиров.