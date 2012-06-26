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26 июня 2012, 20:05

ВОЗ предостерегает школьников от Wi-Fi

Wi-Fi связь ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает от использования в школах широкополосного беспроводного доступа и передачи данных, в том числе Wi-Fi. По данным организации, дополнительная электромагнитная нагрузка повышает риск развития заболеваний у детей.

Вопрос о распространении в учебных заведениях систем широкополосного беспроводного доступа и передачи данных, в том числе Wi-Fi, рассматривался на ежегодном заседании научно-консультативного комитета Международного проекта по электромагнитным полям, которое провела ВОЗ. К этой проблеме обратились в связи с многочисленными запросами, поступающими к членам комитета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

«По мнению членов комитета, в любых учебных и досуговых заведениях, в которых учатся и проводят время дети и подростки до 18 лет, предпочтительно не использовать системы Wi-Fi и другие виды беспроводного широкополосного доступа, поскольку это создает дополнительную электромагнитную нагрузку на чувствительный организм ребенка, а имеющиеся научные данные не позволяют исключить возможность воздействия на формирование функций центральной нервной системы и на состояние здоровья детей и подростков», – отмечается в сообщении.

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