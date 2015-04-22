Автобусы, трамваи и троллейбусы подключат к Wi-Fi до конца года

Фото: M24.ru/Александр Авилов
До конца года на наземном общественном транспорте появится Wi-Fi, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов Максим Ликсутов.
"Сейчас готовится конкурсная документация на установку Wi-Fi в наземном общественном транспорте. К концу этого года он уже должен появиться", – передает слова Ликсутова Агентству "Москва".
Ранее глава "Мосгортранса" Евгений Михайлов заявлял, что Wi-Fi на остановках общественного транспорта появится к 1 июля.
По его словам, бесплатный интернет появится на 450 остановках. "С апреля подрядчик начнет оборудовать первые остановки общественного транспорта. Уже на первом этапе мы сможем тестировать и дать людям этот сервис", – сказал Михайлов.
Напомним, в конце мая прошлого года в столице запустили пилотный проект по оснащению остановок общественного транспорта бесплатным Wi-Fi. В его рамках 10 остановок оборудовано точками беспроводного доступа в интернет:
- "Метро Сходненская",
- "Метро Щукинская",
- "Метро Рижская",
- "Универсам",
- "Метро Юго-Западная",
- "Метро Орехово",
- "Платформа Переделкино",
- "Площадь Индиры Ганди",
- "Улица Исаковского 33",
- "Туристская улица"
Для подключения к Wi-Fi необходимо из списка доступный сетей выбрать Mosgortrans-Megafon. Максимальное время подключения к сети составит 20-30 минут в сутки.