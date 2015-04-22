Автобусы, трамваи и троллейбусы подключат к Wi-Fi до конца года

Фото: M24.ru/Александр Авилов

До конца года на наземном общественном транспорте появится Wi-Fi, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов Максим Ликсутов.

"Сейчас готовится конкурсная документация на установку Wi-Fi в наземном общественном транспорте. К концу этого года он уже должен появиться", – передает слова Ликсутова Агентству "Москва".

Ранее глава "Мосгортранса" Евгений Михайлов заявлял, что Wi-Fi на остановках общественного транспорта появится к 1 июля.

По его словам, бесплатный интернет появится на 450 остановках. "С апреля подрядчик начнет оборудовать первые остановки общественного транспорта. Уже на первом этапе мы сможем тестировать и дать людям этот сервис", – сказал Михайлов.

На остановках общественного транспорта появился бесплатный Wi-Fi

Напомним, в конце мая прошлого года в столице запустили пилотный проект по оснащению остановок общественного транспорта бесплатным Wi-Fi. В его рамках 10 остановок оборудовано точками беспроводного доступа в интернет:

"Метро Сходненская",

"Метро Щукинская",

"Метро Рижская",

"Универсам",

"Метро Юго-Западная",

"Метро Орехово",

"Платформа Переделкино",

"Площадь Индиры Ганди",

"Улица Исаковского 33",

"Туристская улица"

Для подключения к Wi-Fi необходимо из списка доступный сетей выбрать Mosgortrans-Megafon. Максимальное время подключения к сети составит 20-30 минут в сутки.