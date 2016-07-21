Внутри Садового кольца появится публичная сеть Wi-Fi

Московская мэрия построит публичную сеть Wi-Fi в центре столицы

Московская мэрия планирует построить публичную сеть Wi-Fi в центре города. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году она будет дублировать сотовые сети.

Как ранее сообщало m24.ru, одновременно к сети смогут подключаться более 50 тысяч пользователей – примерно 50 пользователей на каждую точку. Бесплатный доступ в интернет появится в пределах Садового кольца, в том числе на улицах: Большая Бронная, Большая Никитская, Моховая, Мясницкая, Гоголевском бульваре и Кремлевской набережной.

Первоначальное инвестирование проекта будет вестись из городского бюджета, в дальнейшем мэрия надеется привлечь инвесторов. Подробностями в эфире радиостанции "Москва FM" поделилась пресс-секретарь департамента информационных технологий правительства Москвы Елена Новикова.

"Акцент именно на Wi-Fi сделан потому, что операторам уже некуда ставить базовые станции, то есть качество связи на этой территории улучшить довольно проблематично. Мы попытались максимально упростить операторам доступ к правительственным зданиям города, но этого все равно недостаточно. Таким образом, сеть Wi-Fi будет резервом для доступа в интернет", – объяснила Новикова.

По словам представителя департамента информационных технологий, для доступа в интернет нужно будет пройти стандартную процедуру регистрации – авторизоваться можно с помощью аккаунта в Единой мобильной платформе или на портале госуслуг.

Как отметила Новикова, особенностью сети будет то, что пользователи смогут спокойно перемещаться от точки к точке, авторизовавшись лишь в первый раз.

Ранее гендиректор Мосгортранса Евгений Михайлов в интервью m24.ru рассказал, что сеть бесплатного Wi-Fi в метро и наземном транспорте объединят до конца лета. По его словам, пассажиру достаточно будет один раз зарегистрироваться, и в дальнейшем устройство будет само подключаться к сети при переходе с одного вида транспорта на другой.

Москва занимает второе место в мире по распространению Wi-Fi и мобильной связи. Зона покрытия высокоскоростным 4G-интернетом в столице составляет почти 99 процентов, а число его пользователей превышает девять миллионов человек. За последние пять лет количество пользователей мобильного и скоростного интернета увеличилось более чем в три раза, и сегодня 80 процентов московских семей пользуются скоростным интернетом.