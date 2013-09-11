Форма поиска по сайту

11 сентября 2013, 15:20

На Курском вокзале внедрят технологию Wi-Fi offload

Фото: M24.ru

На Курском вокзале готовится к запуску технология Wi-Fi offload - автоматическое переключение с мобильных сетей на Wi-Fi. Как сообщает РЖД, телефоны и планшеты будут автоматически переключаться на сеть Wi-Fi при наличии соответствующего тарифного плана мобильного оператора.

Также Wi-Fi offload распространится на привокзальную территорию с перспективой постоянного расширения зоны покрытия.

Пресс-служба РЖД также сообщает, что в ближайшее время планируется запустить такие технологии на вокзалах Екатеринбурга и Перми, а до конца 2013 года количество российских вокзалов, обеспеченных бесплатным доступом в интернет, возрастет до 100. В настоящее время бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi обеспечен на 64 вокзальных комплексах Дирекции железнодорожных вокзалов.

С учетом увеличения покрытия вокзальных и привокзальных территорий ежедневное подключение по Wi-Fi в России возросло до 6000 человек. Большая часть подключений происходит в Москве и Санкт-Петербурге.

Также в этом году на вокзалах с услугой бесплатного доступа в Интернет планируется запустить информационные интерактивные сервисы со схемами вокзалов, заказом такси, бронированием гостиничных номеров, информацией о наличии свободных мест на привокзальных парковках и расписанием движения поездов.

Главное

