Москвичи выберут способ авторизации при подключении к городскому Wi-Fi

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Москвичам предлагают выбрать удобный способ авторизации при подключении к бесплатному общественному Wi-Fi. Такой опрос проходит в системе электронных референдумов "Активный гражданин".

Отметим, что с августа этого года изменились правила доступа в интернет в публичных местах. Теперь перед заходом в сеть пользователю нужно пройти авторизацию. Москвичам предлагают выбрать самый удобный и простой способ авторизации. Предлагается несколько вариантов:

по номеру мобильного телефона;

по логину и паролю проекта "Активный гражданин";

по логину и паролю московского портала госуслуг;

по номеру социальной карты москвича.

Кроме того, можно предложить и свою идею.

Регистрация на портале госуслуг занимает 10 минут. Затем пользователь получает единый логин и пароль к электронным сервисам столицы. По нему также можно будет выходить в интернет в публичных местах. В свою очередь, аутентификация по социальной карте москвича будет происходить по ее уникальному номеру.

При SMS-аутентификации система предложит пользователю ввести свой номер мобильного телефона. Затем на него придет короткое сообщение, содержащее специальный код или активную ссылку, с помощью которых можно будет активировать подключение. А вот для авторизации через "Активный гражданин" достаточно просто установить приложение.

Напомним, что к 2021 году Wi-Fi должен покрыть всю территории Москвы. В частности, беспроводной интернет появится на Бульварном кольце, на площадях перед станциями метрополитена и туристических местах города.

Предполагается, что на полную мощность Wi-Fi заработает в 2019 году. Он охватит 2 тысяч мест массового пребывания населения (около 8 тысяч точек доступа).

На эти цели ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" планирует выделить 1,8 миллиарда рублей.

В общественных местах появится Wi-Fi с криптозащитой

"Эта цифра включает в себя поставки оборудования, программное обеспечение, строительство оптоволоконной сети протяженностью порядка 1 тысяч километров. Банки нам готовы открыть кредитную линию объемом до 2 миллиардов рублей. Есть хорошее предложение от китайской компании Huawei, которая готова предоставить кредит сроком на пять лет", - рассказал директор департамента информации и массовых коммуникаций РСВО Ефрем Козлов.

На бесплатной основе будут предоставляться доступ к информационным ресурсам правительства Москвы и социальным сервисам, которые будут доступны на едином портале проекта. Цена услуги пока не определена, однако уже известно, что абоненты РСВО будут платить за городской Wi-Fi по платежному документу предприятия, а "гости" сети смогут заплатить за услугу с помощью терминалов, платежных карт или по sms.

Авторизация при подключении к городскому Wi-Fi не понадобится, если абонент будет пользоваться только услугами единого портала проекта. Те же, кто будут непосредственно выходить в интернет, должны будут предоставить свои персональные данные.

Как ранее рассказал M24.ru руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев, столичное правительство ведет переговоры с телекоммуникационными операторами о реализации проекта по покрытию всей территории города сетями Wi-Fi.

В рамках проекта планируется объединить усилия города и операторов связи. Москвичи получат возможность использовать Wi-Fi как альтернативу сотовой связи, если она вдруг не работает или работает на уровне EDGE, а пользователю необходимо передавать большое количество данных.

По словам Ермолаева, пик спроса на Wi-Fi в Москве придется на 2018 год, когда в России состоится Чемпионат мира по футболу.

Напомним, что точки доступа к сети Wi-Fi уже есть в столичных парках, на вокзалах и в метро.