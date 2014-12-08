Москвичи выберут способ авторизации при подключении к городскому Wi-Fi

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Москвичам предлагают выбрать удобный способ авторизации при подключении к бесплатному общественному Wi-Fi. Такой опрос проходит в системе электронных референдумов "Активный гражданин".
Отметим, что с августа этого года изменились правила доступа в интернет в публичных местах. Теперь перед заходом в сеть пользователю нужно пройти авторизацию. Москвичам предлагают выбрать самый удобный и простой способ авторизации. Предлагается несколько вариантов:
- по номеру мобильного телефона;
- по логину и паролю проекта "Активный гражданин";
- по логину и паролю московского портала госуслуг;
- по номеру социальной карты москвича.
Кроме того, можно предложить и свою идею.
Регистрация на портале госуслуг занимает 10 минут. Затем пользователь получает единый логин и пароль к электронным сервисам столицы. По нему также можно будет выходить в интернет в публичных местах. В свою очередь, аутентификация по социальной карте москвича будет происходить по ее уникальному номеру.
При SMS-аутентификации система предложит пользователю ввести свой номер мобильного телефона. Затем на него придет короткое сообщение, содержащее специальный код или активную ссылку, с помощью которых можно будет активировать подключение. А вот для авторизации через "Активный гражданин" достаточно просто установить приложение.
Напомним, что к 2021 году Wi-Fi должен покрыть всю территории Москвы. В частности, беспроводной интернет появится на Бульварном кольце, на площадях перед станциями метрополитена и туристических местах города.
Предполагается, что на полную мощность Wi-Fi заработает в 2019 году. Он охватит 2 тысяч мест массового пребывания населения (около 8 тысяч точек доступа).
На эти цели ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" планирует выделить 1,8 миллиарда рублей.
"Эта цифра включает в себя поставки оборудования, программное обеспечение, строительство оптоволоконной сети протяженностью порядка 1 тысяч километров. Банки нам готовы открыть кредитную линию объемом до 2 миллиардов рублей. Есть хорошее предложение от китайской компании Huawei, которая готова предоставить кредит сроком на пять лет", - рассказал директор департамента информации и массовых коммуникаций РСВО Ефрем Козлов.
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На бесплатной основе будут предоставляться доступ к информационным ресурсам правительства Москвы и социальным сервисам, которые будут доступны на едином портале проекта. Цена услуги пока не определена, однако уже известно, что абоненты РСВО будут платить за городской Wi-Fi по платежному документу предприятия, а "гости" сети смогут заплатить за услугу с помощью терминалов, платежных карт или по sms.
Авторизация при подключении к городскому Wi-Fi не понадобится, если абонент будет пользоваться только услугами единого портала проекта. Те же, кто будут непосредственно выходить в интернет, должны будут предоставить свои персональные данные.
Как ранее рассказал M24.ru руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев, столичное правительство ведет переговоры с телекоммуникационными операторами о реализации проекта по покрытию всей территории города сетями Wi-Fi.
В рамках проекта планируется объединить усилия города и операторов связи. Москвичи получат возможность использовать Wi-Fi как альтернативу сотовой связи, если она вдруг не работает или работает на уровне EDGE, а пользователю необходимо передавать большое количество данных.
По словам Ермолаева, пик спроса на Wi-Fi в Москве придется на 2018 год, когда в России состоится Чемпионат мира по футболу.
Напомним, что точки доступа к сети Wi-Fi уже есть в столичных парках, на вокзалах и в метро.
За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.
В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.