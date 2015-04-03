"Аэроэкспресс" оснастит Wi-Fi железнодорожные платформы и терминалы аэропортов

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

"Аэроэкспресс" оснастит бесплатным Wi-Fi платформы отправления поездов на вокзалах и терминалы в аэропортах, сообщает Агентство "Москва".

Компания планирует оснастить беспроводным интернетом не только существующие, но и строящиеся терминалы в Домодедове и Шереметьеве.

В "Аэроэкспрессе" отметили, что прибегнут к помощи подрядчиков, которые имеют лицензию на предоставление интернета.

В настоящее время компания также проверяет работу Wi-Fi в поездах. В "Аэроэкспрессе" подчеркнули, что работа интернета зависит от загруженности станций и уровня сигнала операторов связи, обеспечивающих выход в Сеть.

Напомним, с 1 апреля компания "Аэроэкспресс" официально запустила бесплатный беспроводной интернет во всех своих поездах.

Пассажиры московских поездов во время поездки смогут воспользоваться Wi-Fi, средняя скорость которого составляет 20-25 Мбит/сек. С 19 февраля по 31 марта проект реализовывался в тестовом режиме.

Кроме того, в конце февраля Wi-Fi появился в пригородных электричках. Пока сеть работает в поезде №479, курсирующем по Савеловскому, Белорусскому и Курскому направлениям.

Также беспроводной интернет есть в столичной подземке и в некоторых автобусах. Весь наземный транспорт города планируется оснастить беспроводным интернетом к концу года.