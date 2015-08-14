Фильмы недели: самый страшный подарок и самый нелепый Раскольников

Фото: imdb.com

Российский прокат снова в форме: вышел еще один комический боевик про спецагентов (лучше "Невыполнимой миссии"), новая экзистенциальная комедия Вуди Аллена (опять о Достоевском, хуже "Матч Пойнта"), замечательный дебютный триллер австралийского актера (теперь – и режиссера) Эдгертона (Рамзес из "Исхода") и дико смешная британская комедия о неожиданной дружбе пролетариата и сознательной ЛГБТ-богемы.

Агенты А.Н.К.Л

Начало новой большой и прекрасной франшизы про шпионский интернационал: русский умник, американский вор, немка-механик и англичанин, употребляющий опиум, объединяют усилия по спасению мира от совсем уже гомерических злодеев. Фильм Гая Ричи наследует американскому сериалу "Человек из А.Н.К.Л", к которому приложил руку создатель бондианы Флемминг: писатель придумал двух главных шпионов – русского физкультурника Илью Курякина и американского авантюриста Наполеона Соло. Отблески классической бондианы не просто озаряют "Агентов" – фильм буквально сияет, как часы на руке агента 007.

Во-первых, дело тут происходит в свингующие 60-е, во-вторых – по большей части в Италии, и обстановочка в фильме вполне феллиниевская (впрочем, открывающая берлинская часть высмеивает, скорее, мрачную атмосферу романов Ле Карре). Как и всякий фильм о дольчевите, А.Н.К.Л. озабочен, прежде всего, вопросами стиля и центральный диалог (между двумя мужчинами!) тут посвящен исключительно тому, можно ли носить Пако Рабана с Сен-Лораном и почему. Экшен в фильме тоже есть, и почти как настоящий – гонки на "копейках" по узким берлинским улочкам и на катерах – буквально в какой-то приморской запруде, под неаполитанские песенки.

Агенты меряются гаджетами (у русских они меньше, что круче) и интеллектом (наш – мастер спорта по шахматам, зато американец – фрейдист и искусствовед-самоучка). Экран периодически разделяется на манер комик-стрипа, и эти строгие ломанные и прямые живут своей жизнью – иногда героям приходится действовать в присутствии дерзко торчащей посреди экрана полосы. В общем, новый Ричи необычно легок и изящен, особенно в сравнении с "Невыполнимой миссией", которая сейчас уже кажется дико надсадной попыткой пошутить на ту же тему.

Фото: imdb.com

Иррациональный человек

Еще более легковесно, чем шпионская комедия Ричи, выглядит новый фильм Вуди Аллена, слепленный по мотивам европейской философии и "Преступления и наказания" (интересно, кто-нибудь помнит, какое это уже по счету обращение Вуди к роману Достоевского?). Немолодой, с брюшком и депрессией, преподаватель философии Эйб Лукас (Хоакин Феникс) приезжает читать курс в очередной университет и начинает учить студентов плохому (домик профессора в кампусе, его манера вести лекции и общаться со студентками при этом чем-то неуловимо напоминают о недавнем док-фильме "Первого" про американскую жизнь Бродского). Новый преподаватель бескомпромиссен: аналитическая философия – говно, только Сартр и Кьркегор! Только экзистенциализм и хардкор!

Подслушав в кафе жалобы незнакомой женщины на коррумпированного судью, экзистенциалист-теоретик Лукас решает заняться практикой и ликвидировать мерзавца. Тут и жизнь у него начинается новая, веселая и интересная. Из угрюмого импотента Эйб превращается в чувственного весельчака и сексуального гиганта – лишь для того только, чтобы поскользнуться на пути сверхчеловека еще до встречи с условным Порфирием Петровичем. Конечно, это не "Матч Пойнт", но поржать можно.

Фото: imdb.com

Гордость

Некоторые пишут, что "Гордость", почти тайно выходящая в российский прокат – это кино о борьбе за права ЛГБТ. Не верьте! Это кино про пролетариат! Точнее – про неожиданное братание бастовавших в 1984-м шахтеров Уэлльса и лондонских ЛГБТ-активистов, про то, как из меньшинств вдруг возникает решительное большинство.

В самый разгар тетчеризма маленькая ЛГБТ-ячейка проникается классовым сознанием, справедливо рассудив, что временное послабление в ночной жизни Лондона – результат того, что все полицейские ушли валить голодных шахтеров (столкновения между бастующими и конной полицией тогда напоминали средневековые побоища). Начав собирать пожертвования для семей бастующих, герои фильма добиваются беспрецедентных успехов. Но есть проблема – как передать деньги? Ведь стоит секретарше профсоюза услышать название группы ("Геи и лесбиянки за шахтеров"), та сразу же вешает трубку. Тогда, выбрав наугад городок на карте Уэлльса, группа связывается напрямую с рабочими (из-за плохой связи те принимают слово "lesbian" за "London" и охотно идут навстречу). Остальное – комическая хроника нелегкого процесса солидаризации двух крайне настороженных и полных взаимных предрассудков сообществ, снятая с абсолютно комсомольским задором.

Фото: imdb.com

Подарок

Но не все же смеяться – и вот жестокий режиссерский дебют хорошего австралийского актера Джоэла Эдгертона, история возмездия, в которой зло – совсем не то, чем кажется. В меру счастливая семейная пара, Саймон и Робин, наслаждаются карьерным ростом и благосостоянием (праздник немного портят лишь постоянные выкидыши Робин, но это типа плата за нервную жизнь в большом городе). Тут к ним заходит неожиданный гость – некто Гордо (Эдгертон), человек из прошлого, бывший одноклассник Саймона. Ловко угадывая желания новых старых друзей, он дарит один дорогой подарок за другим, пока, наконец, взбешенный непонятно чем Саймон отказывает Гордо в дружбе. Бывший гость превращается в опасного сталкера – тем более опасного, что в прошлом их с Саймоном, оказывается, связывает одна очень неприятная и незаконченная история, которая явно должна, наконец, разрешиться до конца фильма.

Фото: imdb.com

Василий Корецкий