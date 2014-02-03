Американский кинорежиссер Вуди Аллен отрицает обвинения в педофилии

Известный кинорежиссер Вуди Аллен отрицает обвинения своей приемной дочери в сексуальном насилии. Скандал вокруг знаменитого режиссера разгорелся после откровений его приемной дочери Дилан Фэрроу. Она утверждает, что голливудский режиссер совершал с ней развратные действия, когда ей было всего семь лет. Мать девочки порвала отношения с Вуди Алленом после того, как обо всем узнала, сообщает телеканал "Москва 24".

Сама Дилан Фэрроу говорит, что пыталась забыть об этом периоде своей жизни, но написать открытое письмо с откровениями решила после того, как в прошлом месяце Вуди Аллен получил награду "Золотой глобус" за выдающиеся заслуги в кинематографе.