На берегу Москвы-реки появится станция канатной дороги

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

На набережной Москвы-реки может появиться дополнительный остановочный пункт канатной дороги. Об этом m24.ru рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Москвичи смогут спуститься на фуникулере с Воробьевых гор к воде, а дальше через реку доехать до стадиона "Лужники".

"Есть планы сделать спуск в два этапа: сверху с Воробьевых гор примерно от смотровой площадки до набережной реки, – и переход канатной дороги через реку", – пояснил Кузнецов.

Ранее проект канатной дороги предполагал строительство двух станций – возле смотровой площадки на Воробьевых горах и в районе стадиона "Лужники". "Дорога пройдет от смотровой площадки на Воробьевых горах через набережную и закончится в районе центральной оси стадиона "Лужники". Соответственно, пунктов посадки-высадки пассажиров будет три: в каждой из этих точек", – сказал Кузнецов.

Напомним, канатную дорогу планируется построить к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Протяженность новой воздушной трассы составит порядка 737 метров. Планируется, что канатная дорога будет совмещать три функции: экскурсионную, транспортную и спортивную. Зимой на фуникулере смогут подниматься горнолыжники.

В "Лужниках" состоятся матч-открытие, один из полуфиналов и финал ЧМ-2018. Реконструкция "Лужников" завершится к весне 2017 года, вместимость спортивной арены составит 81 тысячу зрителей, 300 мест выделят для людей с ограниченными возможностями. Количество входов увеличится с 13 до 23, трибуны стадиона будут максимально приближены к футбольному полю.