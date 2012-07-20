На Воробьевых горах пройдет фестиваль Longboard Day

с сайта ru-longboard.livejournal.com

Ежегодный фестиваль Longboard Day пройдет 22 июля с 12.00 до 22.00 на территории Дворца Пионеров на Воробьевых горах (улица Косыгина, 17).

Фестиваль для любителей longboards, или «длинных досок» проходит уже более пяти лет. На этот раз праздник лонгбордистов состоится в Москве при поддержке Москомспорта.

Лонгборды отличаются от обычных скейтбордов большей скоростью, устойчивостью, улучшенными ходовыми качествами и предназначены для агрессивного трюкового катания в городе.

Организаторы фестиваля приглашают скейтбордистов, лонгбордистов и серферов, а также всех желающих увидеть необычные трюки на Longboard 2012, сообщает департамент физической культуры и спорта Москвы.

В программу мероприятия входят соревнования по параллельному слалому, слалом-гиганту и новой для России дисциплине Boardwalk. Спонсоры обещают участникам фестиваля конкурсы и призы: зеркальный слалом, скейт-принтер, лонгборд-лабиринт.

Заряжать зрителей энергией будет музыка в исполнении групп «VanDerBraa» и «One Gin Please».