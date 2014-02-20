Ряд склонов на Воробьевых горах закрыли до 20 марта из-за соревнований

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с проведением спортивных соревнований на Воробьевых горах до 20 марта закроется ряд склонов, сообщили в пресс-службе парка культуры и отдыха им. М.Горького.

"В связи с проведением третьего этапа Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Crashed Ice 2014, склон для катания на тюбинге и лыжная трасса (800 метров) будут закрыты до 20 марта. Так же, 6, 7, 8 марта будут закрыты склон №1 и канатно-кресельная дорога", - отмечается в сообщении.

Причем посмотреть на соревнования и поддержать спортсменов смогут все желающие. Вход в зону 8 марта будет открыт со смотровой площадки Воробьевых гор и со стороны Воробьевской набережной.