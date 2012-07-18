Стартовала программа «Мосты в природу» для детей-инвалидов

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 450 детей с ограниченными возможностями станут участниками экотерапевтических экскурсий по заказнику «Воробьевы горы». Экскурсии проводятся в рамках программы «Мосты в природу» при финансовой поддержке Департамента социальной защиты населения Москвы.

Общественный фонд «Качество жизни» подготовил несколько десятков экскурсионных маршрутов с коррекционно-развивающими играми. Их разрабатывали лучшие эксперты на основе методов экотерапии и с учетом особых потребностей детей для развития у них слуха, зрения, обоняния и познавательных способностей.

Все беседки для отдыха и обзорные площадки специально обустроены пандусами для инвалидов-колясочников. Помимо этого все перила выкрашены в контрастный желтый цвет, а край тропы выложен цветным бордюрным камнем, что также предусмотрено для участников проекта с ослабленным зрением. Текстовая информация на экскурсионных стендах продублирована азбукой Брайля.

Благодаря подобным экскурсиям дети-инвалиды преодолевают неуверенность в своих силах и страхи, вызванные недугом, расширяют жизненное пространство, развивают эмоциональные и физические способности. Но самое главное - мероприятие помогает детям найти свое место в обществе.

Организаторы мероприятия отмечают, что за все время работы программы были проведены сотни экскурсий, которые помогли детям «ощутить отзывчивость и чуткость этого мира».

Экскурсии продлятся до сентября, передает радиостанция «Говорит Москва».