Для установки памятника князю Владимиру рассматривают 5–6 мест

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Инициаторы установки памятника князю Владимиру рассматривают 5–6 вариантов его размещения в историческом центре Москвы. Об этом сообщил журналистам заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

Изначально памятник планировалось установить на смотровой площадке Воробьевых гор. Сомнения у инициаторов возникли из-за геодезических рисков и дороговизны их устранения: укрепить береговой склон стоит около 400 миллионов рублей. По словам Кононова, новое место должно быть "не менее знаковым, чем Воробьевы горы".

Научный директор РВИО Михаил Мягков отметил, что удачным местом для установки памятника, к примеру, является площадь перед Киевским вокзалом. Он добавил, что памятник также можно было бы разместить на Лубянской площади, однако сейчас то место очень "политизировано". "Мы не хотим вступать в противоречие с обществом", – сказал он.

При этом размер памятника может быть уменьшен для того, чтобы он оптимально вписывался в ландшафт. "Скульптор уже выразил готовность на масштабирование фигуры, чтобы получить требуемую высоту", - заявил Владислав Кононов, добавив, что памятник планируют установить до конца 2015 года.

Салават Щербаков заканчивает работу над статуей князя Владимира

На данный момент есть юридическое решение об установке монумента на Воробьевых горах, однако РВИО обратилось в Мосгордуму для пересмотра этого решения.

Ранее сообщалось, что акционерное общество "Мосинжпроект" благоустроит смотровую площадку на Воробьевых горах. Компания стала победителем открытого конкурса, который провел департамент строительства Москвы. Согласно проекту, сначала там проведут археологические работы. Позже на смотровой площадке появится архитектурная подсветка.

Проект предусматривает установку свай и переустройство инженерных сетей (канализации, освещения, водостока). На участке смотровой площадки планируется заменить гранитные плиты. Гранитная балюстрада будет разобрана на период работ и впоследствии восстановлена. Общая стоимость работ по укреплению склона и благоустройству площадки составляет 405 миллионов рублей.

Напомним, что некоторые москвичи выступили против установки на Воробьевых горах памятника князю Владимиру, открытие которого приурочено к 1000-летию со дня смерти крестителя Руси. Соответствующую петицию в интернете уже подписали более 63 тысяч человек.