В столице организуют две новые смотровые площадки

Фото: mercury-city.com

Столичные власти прорабатывают вопрос открытия смотровых площадок на Пресненской набережной с панорамным видом на деловой центр "Москва-Сити", а также на Крымском мосту. Об этом M24.ru сообщил глава комитета по туризму и гостиничному хозяйству Сергей Шпилько. Точное расположение будущих площадок и сроки их установки будут известны после согласования площадок с правоохранительными органами.

Как рассказал Шпилько, столичное правительство рассматривает ряд городских точек, где могут быть оборудованы новые смотровые площадки. "Этот вопрос прорабатывается, площадки могут появиться на Крымском мосту, а также напротив "Москвы-Сити" на берегу реки, чтобы был панорамный вид. Мы ждем также открытия площадки на Воробьевых горах", - пояснил глава Москомтуризма.

Напомним, 18 декабря открывается после трехмесячного капитального ремонта бесплатная смотровая площадка на Воробьевых горах. Под ней расположится зона отдыха с лавочками и подсветкой. 20 декабря еще одну площадку откроют на одной из башен дворца царя Алексея Михайловича в в Коломенском.

"Утро": В столице появятся две новые смотровые площадки

Шпилько также добавил, что по некоторым точкам уже есть согласование с правоохранительными органами, однако дату открытия площадок не уточнил. "Мы все официально объявим, когда будут получены документы", - сказал чиновник.





Смотровые площадки столицы Посмотреть на Москву с высоты можно с четырех действующих колес обозрения, самое высокое из которых - колесо имени 850-летия Москвы на ВДНХ. Еще один аттракцион установлен в парке "Сокольники", а два других - в Измайловском. Смотровые площадки также есть в Останкинской башне (взрослый билет – 980 рублей), в "Москва-Сити" (от 400 рублей за вход), у Храма Христа Спасителя (500 рублей), но попасть туда можно только в составе экскурсии. Посмотреть на Москву с высоты можно с четырех действующих колес обозрения, самое высокое из которых - колесо имени 850-летия Москвы на ВДНХ. Еще один аттракцион установлен в парке "Сокольники", а два других - в Измайловском. Смотровые площадки также есть в Останкинской башне (взрослый билет – 980 рублей), в "Москва-Сити" (от 400 рублей за вход), у Храма Христа Спасителя (500 рублей), но попасть туда можно только в составе экскурсии. В июле на Останкинской телебашне, а также на двух смотровых площадках в парке-музее "Коломенское" установили два новых туристических бинокля. В них можно рассмотреть объекты на расстоянии до 20 километров. В январе 2013 года руководство ЦГБ им. В.И. Ленина заявляло, что на крыше здания появится смотровая площадка. Тогда же сообщалось, что список обзорных точек пополнится Триумфальной аркой, гостиницами "Москва" и "Балчуг", Центральным телеграфом на Тверской, универмагом "Военторг", Третьяковской галереей, а также Старым Гостиным двором и Китайгородской стеной возле Театральной площади. Глава Москомтуризма пока не подтвердил информацию о том, что они готовятся к открытию.





По словам гендиректора туристической фирмы "Тари Тур" Марины Левченко, в будущем, помимо Крымского моста и Пресненской набережной, смотровую площадку нужно обязательно создать в парке "Зарядье", который планируют открыть в 2017 году. "Оттуда откроется хороший вид на Кремль, а это ключевая достопримечательность. Но комплекс "Москва-Сити" тоже интересен. Он для туристов - символ XXI века, поэтому гости города будут рады посмотреть на панораму высоток с нового ракурса", - сказала Левченко.

Она также добавила, что большинство смотровых площадок в Москве сейчас принадлежат коммерческим структурам, поэтому вход на них платный. Левченко подчеркнула, что новые площадки можно было бы сделать открытыми для всех, и, тем самым, привлечь больше людей – и туристов, и москвичей.

Председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов отметил, что смотровая площадка всегда является магнитом для туристов. По его словам, популярность площадки зависит от того насколько красивый вид открывается с нее и есть ли к ней подъезд для туристических автобусов. "Красивые "обзорки" получаются на выносных пандусах на набережных. Лучше всего предусматривать это сразу в проектах пешеходных зон и в обустройстве набережных", - сказал Мохов.

Майя Соерова, София Сарджвеладзе, Анатолий Федотов