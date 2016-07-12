Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

Лыжный трамплин на Воробьевых горах реконструируют к 2018 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, после завершения работ здесь можно будет проводить соревнования международного уровня. Трамплин реконструируют за счет средств инвестора. Все работы будут проведены в соответствии с международными спортивными нормами, передает "Интерфакс".

"Фактически, здесь будет воссоздана исторически сложившаяся спортивная зона как для профессиональных тренировок, так и для занятий москвичей", – сказал Хуснуллин.

"Лужники" и Воробьевы горы соединит канатная дорога

Рядом с трамплином планируется построить здание для детско-юношеской спортивной школы, а также канатную дорогу, которая будет работать как подъемник на горнолыжные спуски для школы.

Канатная дорога длиной 737 метров пройдет над Москвой-рекой станет одним из центральных элементов спортивно-рекреационной зоны в этом районе. Она свяжет две крупные спортивные зоны – Лужники и Воробьевы горы, и будет решать сразу три задачи: экскурсионную, спортивную и транспортную.

Ранее m24.ru сообщало, что инвестору для размещения станции и опор канатной дороги "Воробьевы горы – Лужники" предоставят три земельных участка. Общая площадь участков составляет 0,35 гектара. На них планируется разместить станции канатной дороги площадью 2100 квадратных метров, диспетчерской с постом охраны площадью 50 квадратных метров и опор канатной дороги.