День невест пройдет на Воробьевых горах

ИТАР-ТАСС
День невест пройдет в Москве 25 августа на смотровой площадке Воробьевых гор.
Организаторами праздника выступили городское управление ЗАГС, департамент культуры Москвы и компания Stage Entertainment.
Как сообщается на сайте московского управления ЗАГС, для гостей мероприятия с хитами группы ABBA выступят звезды мюзикла "Mamma Mia!"
Те, кто придет в свадебных платьях и костюмах, попадут в закрытую VIP-зону и получат билеты на знаменитый мюзикл.
Кроме того, организаторы разыграют поездку на медовый месяц в Грецию, свадебную фотосессию в журнале и другие призы.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо рассказать свою историю любви на сайте мероприятия и приложить совместную фотографию.
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