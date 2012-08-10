День невест пройдет на Воробьевых горах

ИТАР-ТАСС

День невест пройдет в Москве 25 августа на смотровой площадке Воробьевых гор.

Организаторами праздника выступили городское управление ЗАГС, департамент культуры Москвы и компания Stage Entertainment.

Как сообщается на сайте московского управления ЗАГС, для гостей мероприятия с хитами группы ABBA выступят звезды мюзикла "Mamma Mia!"

Те, кто придет в свадебных платьях и костюмах, попадут в закрытую VIP-зону и получат билеты на знаменитый мюзикл.

Кроме того, организаторы разыграют поездку на медовый месяц в Грецию, свадебную фотосессию в журнале и другие призы.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо рассказать свою историю любви на сайте мероприятия и приложить совместную фотографию.