Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта 2014, 16:23

Город

В Москве пройдут соревнования по скоростному спуску на коньках

Фото: www.redbullcrashedice.com/

В субботу, 8 марта, в Москве на Воробьевых горах стартует третий этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках (айс кросс даунхиллу) Red Bull Crashed Ice. Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию мероприятия.

Ice Cross Downhill – это своеобразный гибрид конькобежного спорта, лыжного кросса и бенди с той разницей, что соревнования проходят в городской среде. Спортсмены в полной хоккейной амуниции стартуют в группах по четыре человека и совершают спуск по ледяному желобу c препятствиями в виде уступов, трамплинов, ритм-секций и крутых поворотов. Побеждает тот, кто финиширует первым.

Сильнейшие райдеры мира будут сражаться за победу на одной из самых сложных трасс за всю историю чемпионата, длина которой составляет 455 метров.

Трансляция соревнования начнется в 19:45.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
Воробьевы горы коньки скоростной спуск

Главное

© 2012 – 2025 M24

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. © АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор сетевого издания И.И. Лобанова. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru. Тел.: +7 (495) 009-12-89

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика