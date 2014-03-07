В Москве пройдут соревнования по скоростному спуску на коньках

Фото: www.redbullcrashedice.com/

В субботу, 8 марта, в Москве на Воробьевых горах стартует третий этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках (айс кросс даунхиллу) Red Bull Crashed Ice. Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию мероприятия.

Ice Cross Downhill – это своеобразный гибрид конькобежного спорта, лыжного кросса и бенди с той разницей, что соревнования проходят в городской среде. Спортсмены в полной хоккейной амуниции стартуют в группах по четыре человека и совершают спуск по ледяному желобу c препятствиями в виде уступов, трамплинов, ритм-секций и крутых поворотов. Побеждает тот, кто финиширует первым.

Сильнейшие райдеры мира будут сражаться за победу на одной из самых сложных трасс за всю историю чемпионата, длина которой составляет 455 метров.

Трансляция соревнования начнется в 19:45.