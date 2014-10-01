Воробьевы горы оборудуют подсветкой до середины декабря

Фото: M24.ru

Департамент по конкурентной политике объявил конкурс на обустройство наружного и архитектурного декоративного освещения на территории Воробьевых гор, сообщает пресс-служба ведомства.

Планируется, что подсветка появится на пешеходных дорожках, горнолыжных спусках, трамплинах, детских площадках, а также на трассах спуска на тюбингах. Архитектурно-декоративное освещение оборудуют около трех родников, ступенях, а также на территориях, прилегающих к трем причалам на Воробьевской и Андреевской набережных. Все работы подрядчик должен будет завершить до 15 декабря.

В пресс-службе департамента отметили, что благодаря оборудованию освещения, Воробьевы горы станут безопаснее и комфортнее для прогулок посетителей. К слову, оборудование подсветки является частью проекта по созданию крупнейшего в Европе парка с самой длинной набережной.

Напомним, парк Горького с 1 июля 2013 года получил в пользование природный заказник "Воробьевы горы". Парку Горького также отошли партерная часть МГУ, территория Дворца пионеров и две набережные - Андреевская и Воробьевская. На содержание, благоустройство и природоохранные мероприятия город выделил 500 миллионов рублей.

Благоустройство природного заказника "Воробьевы горы" будет завершено в 2014 году. Здесь планируется капитальный ремонт всех существующих зданий и строений, в том числе двух футбольных полей, роллердрома, дорожно-тропиночной сети и освещения. Также в планах оборудовать зону отдыха вокруг Андреевских прудов и благоустроить лестницы.

Кроме того, сейчас проводится экспертиза технического состояния трамплинов и состояния грунтов на склонах Воробьевых гор. Результаты получат осенью, после чего будет принято решение о дальнейшей судьбе трамплинов.

Как изменится смотровая площадка на Воробьевых горах

Также в начале сентября на ремонт закрылась смотровая площадка на Воробьевых горах. В ходе реконструкции смотровую площадку замостят плиткой, посадят деревья - от плитки их огородят решеткой. В центре площадки будет вмонтирована своеобразная карта Москвы.

На ней будут изображены ключевые точки города, подсвечена Москва-река, семь холмов, обозначена сама смотровая площадка, также там будет гореть красный огонек - кремлевская звезда. Под смотровой площадкой расположится зона отдыха с лавочками и ночной подсветкой.