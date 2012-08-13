На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля

У дома 41 по Волгоградскому проспекту столкнулись Mercedes и BMW, после этого в них врезался внедорожник Mitsubishi. В результате BMW загорелся. Два человека погибли в огне, очевидцы успели вытащить из горящего салона девушку, но медики не смогли ее спасти

На Волгоградском проспекте 12 августа в районе дома 41 столкнулись три автомобиля. В результате аварии одна из машин загорелась.

В итоге два человека погибли в огне, еще двое были извлечены из поврежденных автомобилей. Однако девушка, которую удалось вытащить из огня, скончалась в машине скорой помощи. Четвертый человек был госпитализирован.

Это не первая крупная авария на этих выходных. В воскресенье, 12 августа, автомобиль выехал на встречную полосу на 77 км автодороги «Урал». Произошло столкновение. В результате ДТП погибли пять человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести.