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Происшествия

13 августа 2012, 00:02

На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля

Волгоградский проспект авария дтп

У дома 41 по Волгоградскому проспекту столкнулись Mercedes и BMW, после этого в них врезался внедорожник Mitsubishi. В результате BMW загорелся. Два человека погибли в огне, очевидцы успели вытащить из горящего салона девушку, но медики не смогли ее спасти

На Волгоградском проспекте 12 августа в районе дома 41 столкнулись три автомобиля. В результате аварии одна из машин загорелась.

В итоге два человека погибли в огне, еще двое были извлечены из поврежденных автомобилей. Однако девушка, которую удалось вытащить из огня, скончалась в машине скорой помощи. Четвертый человек был госпитализирован.

Это не первая крупная авария на этих выходных. В воскресенье, 12 августа, автомобиль выехал на встречную полосу на 77 км автодороги «Урал». Произошло столкновение. В результате ДТП погибли пять человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

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