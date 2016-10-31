Аэропорты Москвы работают в штатном режиме после снегопада

Столичные аэропорты работают в штатном режиме несмотря на неблагоприятные погодные условия. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службах воздушных гаваней Москвы.

В Домодедове заявили, что аэропорт полностью готов к обслуживанию рейсов в условиях снегопада. На текущий момент видимость в районе воздушной гавани составляет около пяти тысяч метров. Это не создает ограничений для выполнения взлета и посадки самолетов, пояснили в Домодедове.

Незначительные изменения времени вылета рейсов из Домодедова могут возникнуть в связи с необходимостью противообледенительной обработки самолетов. "Ресурсы, необходимые для своевременной очистки территории аэродрома, спланированы с учетом актуального метеорологического прогноза на текущие сутки", – подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

Во Внукове также отметили, что аэропорт функционирует штатно. Задержек из-за погодных условий отмечено не было. В Шереметьево рейсы осуществляются по расписанию. "Шереметьево перешел на осенне-зимнее расписание, соответственно, готов к работе в осенне-зимний период", – добавили в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло, в Домодедове задержано 10 рейсов, еще два отменены. Во Внукове задерживаются четыре рейса.