31 октября 2014, 16:06

Транспорт

Руководителю полетов аэропорта Внуково предъявили обвинение

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следствие предъявило обвинение четвертому фигуранту дела о крушении самолета во Внукове – руководителю полетов Роману Дунаеву, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В настоящее время Дунаев находится под домашним арестом. Его, как и остальных фигурантов, обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее обвинение было предъявлено диспетчеру Александру Круглову, диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун и ведущему инженеру аэродромной службы Внукова Владимиру Леденеву.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек". Уголовное дело возбуждено и прокуратурой при Суде Большой инстанции Парижа.

Сюжет: Расследование авиакатастрофы во Внукове
Внуково следствие фигуранты обвинения

