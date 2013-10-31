Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября 2013, 10:14

Транспорт

Десятки мигрантов задержаны на предприятиях рядом с Внуково

Фото: ИТАР-ТАСС

Во Внукове полиция провела облаву на закрытом предприятии

Во Внуково полицейские провели рейд на одном из закрытых предприятий, задержав несколько десятков иностранных рабочих без документов. На территории по соседству с международным аэропортом, оказались молочная ферма, завод по производству тротуарной плитки и ночлежка для нелегалов.

Мигранты жили в строительных бытовках. Во время рейда некоторые иностранцы успели убежать от правоохранителей, забыв про личные вещи.

Но больше всего проверяющих удивило то, что на территории фирмы, которая относится к российской сельзохзакадемии, находится огромная свалка.

По словам главного штурмана ООО "Аэропорт Внуково" Ивана Марьясова, на свалке, которая находится в четырех километрах от контрольной точки аэродрома, огромное количество птиц. Это не лучшим образом влияет на безопасность полетов. Руководство аэропорта неоднократно жаловалось на нее, однако пока безрезультатно.

Внуково аэропорты задержания мигранты нелегальные свалки чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика