Десятки мигрантов задержаны на предприятиях рядом с Внуково

Фото: ИТАР-ТАСС Во Внукове полиция провела облаву на закрытом предприятии

Во Внуково полицейские провели рейд на одном из закрытых предприятий, задержав несколько десятков иностранных рабочих без документов. На территории по соседству с международным аэропортом, оказались молочная ферма, завод по производству тротуарной плитки и ночлежка для нелегалов.

Мигранты жили в строительных бытовках. Во время рейда некоторые иностранцы успели убежать от правоохранителей, забыв про личные вещи.

Но больше всего проверяющих удивило то, что на территории фирмы, которая относится к российской сельзохзакадемии, находится огромная свалка.

По словам главного штурмана ООО "Аэропорт Внуково" Ивана Марьясова, на свалке, которая находится в четырех километрах от контрольной точки аэродрома, огромное количество птиц. Это не лучшим образом влияет на безопасность полетов. Руководство аэропорта неоднократно жаловалось на нее, однако пока безрезультатно.