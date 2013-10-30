Внуково работает в штатном режиме несмотря на поломку курсового маяка

Рейсы во Внуково прибывают вовремя несмотря на ЧП с курсовым маяком

Самолеты прибывают в аэропорт Внуково по расписанию несмотря на поломку курсового радиомаяка, сообщает телеканал "Москва 24".

Как рассказали M24.ru в пресс-службе авиаузла, о поломке сообщили специалисты Госкорпорации по Организации воздушного движения. При этом представители Внуково были возмущены работой компании, от которой зависят жизни тысяч человек.

Ранее в самой Госкорпорации заявили, что маяк прошел летную проверку и полностью готов к обслуживанию полетов. Его ввели в эксплуатацию 1 февраля.

Это уже не первая поломка такого характера за неделю. Напомним, 28 октября аэропорт Внуково отправил на запасные аэродромы 11 самолетов, которые не могли сесть из-за поломки маяка. При этом в пресс-службе заявляли, что инцидент связан с низкой облачностью над авиаузлом.