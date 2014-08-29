Сергей Собянин открыл народный парк во Внукове

Фото: M24.ru

В пятницу, 29 августа, мэр Москвы открыл народный парк "Центральный" во Внукове.

Парк общей площадью 2,7 гектара расположен между 1-й Рейсовой и Центральной улицами. Здесь проложили 3,4 тысячи квадратных метров дорожек из бетонной плитки, установили 2,6 тысячи метров бордюра, разбили 21,1 тысячи квадратных метров газонов, устроили 600 квадратных метров цветников, а также высадили 1,5 тысячи кустарников. Кроме этого, в парке установлены 154 лавочек и урн, а также 57 опор освещения. На территории народного парка открыты 5 площадок для тихого отдыха и 1 детская площадка с резиновым покрытием.

По словам Сергея Собянина, парк был организован по инициативе депутата Мосгордумы Антона Палеева.

Мэр также рассказал, что обсуждается возможность продлить до Внукова Калининско-Солнцевскую линию линию метрополитена. "Через три года метро придет в Рассказовку, до Внукова останется совсем недалеко, буквально две станции, может быть, и сюда дотянем," - сказал Собянин.



Где появятся народные парки в 2014 году

Работы по благоустройству начались в апреле 2014 года. До начала работ парк представлял собой лесную территорию, через которую проходила одна асфальтобетонная дорожка.





Народный парк "Центральный" во Внукове – это один из 105 небольших парков, которые были созданы в Москве за последние 2 года.

Добавим, что столичные власти в 2014 году намерены обустроить 53 "народных парка" площадью 100 гектаров. 25 из них организуют за счет бюджета города. Народные парки обустраиваются в ЦАО (7 объектов), СЗАО (8 объектов), ВАО и ЮЗАО – по 6 объектов, САО, ЮВАО, ЮАО и ЗАО – по 5 объектов, а в СВАО и ЗелАО – по 3 объекта.

В результате за два года реализации программы "народный парк" численность населения, проживающего в шаговой доступности от благоустроенных парковых территорий, увеличится на 530 тысяч человек. Новые зеленые территории появились 85% московских районов.

На данный момент в Москве расположено 180 парков и 8 усадеб общей площадью более четырех тысяч га. Масштабные работы по комплексному благоустройству парковых зон начались еще в 2011 году.