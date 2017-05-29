Движение аэроэкспрессов во Внуково затруднено из-за упавшего дерева

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Движение аэроэкспрессов между Москвой и аэропортом Внуково затруднено из-за упавшего на контактную сеть дерева, сообщает пресс-служба РЖД.
Инцидент произошел на перегоне Лесной городок – аэропорт Внуково Киевского направления МЖД. Дерево упало на контактную сеть и устройство автоблокировки, которое отвечает за регулировку движения поездов в автоматическом режиме.
На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.
Ранее сбой движения поездов из-за упавшего на пути дерева произошел на Филевской линии метро. Были увеличены интервалы между станциями метро "Кунцевская" и "Багратионовская".
29 мая в Москве объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Горожанам рекомендуют парковать авто подальше от деревьев и рекламных конструкций, или оставлять машину в гараже. Пешеходы также должны быть бдительными. Ветер может обрывать ветки деревьев, рекламные щиты и линии электропередач.