Движение аэроэкспрессов во Внуково затруднено из-за упавшего дерева

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Движение аэроэкспрессов между Москвой и аэропортом Внуково затруднено из-за упавшего на контактную сеть дерева, сообщает пресс-служба РЖД.

Инцидент произошел на перегоне Лесной городок – аэропорт Внуково Киевского направления МЖД. Дерево упало на контактную сеть и устройство автоблокировки, которое отвечает за регулировку движения поездов в автоматическом режиме.

На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.

Ранее сбой движения поездов из-за упавшего на пути дерева произошел на Филевской линии метро. Были увеличены интервалы между станциями метро "Кунцевская" и "Багратионовская".