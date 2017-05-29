Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая 2017, 16:47

Транспорт

Движение аэроэкспрессов во Внуково затруднено из-за упавшего дерева

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Движение аэроэкспрессов между Москвой и аэропортом Внуково затруднено из-за упавшего на контактную сеть дерева, сообщает пресс-служба РЖД.

Инцидент произошел на перегоне Лесной городок – аэропорт Внуково Киевского направления МЖД. Дерево упало на контактную сеть и устройство автоблокировки, которое отвечает за регулировку движения поездов в автоматическом режиме.

На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.

Ранее сбой движения поездов из-за упавшего на пути дерева произошел на Филевской линии метро. Были увеличены интервалы между станциями метро "Кунцевская" и "Багратионовская".

29 мая в Москве объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Горожанам рекомендуют парковать авто подальше от деревьев и рекламных конструкций, или оставлять машину в гараже. Пешеходы также должны быть бдительными. Ветер может обрывать ветки деревьев, рекламные щиты и линии электропередач.

Внуково деревья аэроэкспрессы чп ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика