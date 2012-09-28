"Известия": На ремонт "Шереметьево" и "Внуково" потратят 4 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 4 миллиардов столичные власти намерены потратить на ремонт московских аэропортов "Шереметьево" и "Внуково". Информацию об этом на сайте госзакупок разместила ФГУП "Администрация гражданских аэропортов", управляющая государственными авиационными активами.

На работы в аэропорту "Внуково" выделено 2,17 млрд рублей. Первая взлетно-посадочная полоса аэродрома должна быть реконструирована и удлинена на 750 м, также будет отремонтирована вторая ВПП и перроны, сообщают "Известия".

Как отметили во "Внуково", сегодня аэродромные покрытия неоднородны, имеют сквозные трещины, раковины и разрушенные плиты. В местах основных опор шасси асфальтобетон просел. Большая часть смотровых колодцев за время эксплуатации аэродрома закрыта уложенным сверху покрытием. Предполагается также построить во Внуково три рулежные дорожки скоростного схода, реконструировать существующие дорожки, построить площадку для предполетной противообледенительной обработки самолетов.

Планы по ремонту аэропорта были утверждены еще в 2006 году. Провести реконструкцию предполагалось в 2006–2007 годах. В пресс-службе "Внуково" сообщили, что в аэропорту и сейчас идут ремонтные работы.

"Реконструкция первой взлетно-посадочной полосы уже завершается, окончание работ намечено на декабрь текущего года", — отметили представители аэропорта.

В "Шереметьево" по первоначальным планам ремонт должен был проходить в 2006–2009 годах. Сейчас там планы скромнее, чем во "Внуково", — речь идет только о реконструкции взлетных полос, на эти цели государство потратит до 1,74 млрд рублей. Начальник пресс-службы Международного аэропорта "Шереметьево" Роман Генис сообщил, что реконструкция прежде всего проводится для поддержания взлетных полос аэропорта в работоспособном и безопасном состоянии.

По мнению экспертов, несмотря на вложения, и "Внуково", и "Шереметьево" будут испытывать проблемы с дальнейшим развитием.

Напомним, три аэропорта Московского авиаузла проходят процесс консолидации. В марте 2011 года было озвучено решение об объединении Внуково и Шереметьево в единой управляющей госкомпании, а в июле 2012 года прозвучало предложение объединить не только аэропорты, но и аэродромы. Сейчас профильные ведомства обсуждают вопрос о создании единой компании, в которую будут внесены акции Внуково и Шереметьево и аэродромное имущество трех московских аэропортов.

Ранее сообщалось, что государство вложит 14,9 млрд рублей в частный аэропорт Домодедово — там будет построена третья взлетно-посадочная полоса взамен второй, которую должны закрыть на ремонт в 2014 году.

Другие материалы газеты "Известия"