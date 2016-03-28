Лоукостер "Победа" может переехать из аэропорта Внуково в Раменское

Фото: ТАСС/Алексей Копаев

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" может начать летать из нового московского аэропорта Раменское, если к нему проведут железную дорогу, передает МИА "Россия сегодня", ссылаясь на заявление гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева.

В настоящее время базовым для "Победы" является московский аэропорт Внуково.

"Для лоукостера нужен свой аэропорт. "Победа" сейчас летает из Внуково, и довольно успешно… По прошлому году, вы знаете, мы перевезли более трех миллионов пассажиров… Что касается Раменского – да, такой вариант есть. Мы готовы к этому, но для этого нужна железная дорога", – заявил Виталий Савельев.

По его словам, переезд в Раменское без железной дороги невозможен. "Россия – это не тот климат, и возить пассажиров какими-то челноками-автобусами – это не вариант нашего лоукостера. Мы тогда потеряем пассажиров", – пояснил генеральный директор.

Проект создания четвертого аэропорта московского авиаузла на базе Раменского в подмосковном Жуковском развивался с 2013 года. Открытие аэропорта планировалось на 15 марта, но, как писал "Коммерсантъ", было заменено на тестирование с участием волонтеров и одного самолета Sukhoi Superjet 100. Точная дата полноценного запуска Раменского для пассажиров еще не определена, рассказывали источники газеты. По их словам, оператору аэропорта не удалось найти авиакомпании, готовые летать из Раменского.

Дочерняя структура "Аэрофлота" авиакомпания "Победа" была образована 16 сентября 2014 года вместо попавшего под санкции ЕС "Добролета". Первый рейс лоукостер выполнил 1 декабря 2014 года в Волгоград из московского аэропорта Внуково. По итогам 2015 года авиакомпания Победа обслужила 3,09 миллиона пассажиров. По данным Росавиации, по этому показателю перевозчик занял седьмое место в гражданской авиации РФ.