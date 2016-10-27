Форма поиска по сайту

27 октября 2016, 15:15

Транспорт

Почти 30 рейсов задержаны в аэропортах Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Почти 30 рейсов задерживаются в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные электронных табло воздушных гаваней Москвы.

Так, в Домодедове по состоянию на 15:10 мск было задержано пять рейсов, три отменено. В Шереметьеве задерживаются 20 рейсов, два отменены. Во Внукове задержаны четыре рейса.

По прогнозам синоптиков, в столичном регионе 27 октября ожидаются переменная облачность, небольшой снег и до четырех градусов тепла. Весь день будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Влажность воздуха составит 77 процентов. Атмосферное давление останется высоким – до 760 миллиметров ртутного столба. Из-за осадков видимость на дорогах ухудшится, возможны заторы и увеличение аварийных ситуаций.

