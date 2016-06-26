Форма поиска по сайту

26 июня 2016, 11:11

В аэропорту Внуково пассажир умер у стойки регистрации

Фото: ТАСС/Марины Лысцева

В аэропорту Внуково пожилой пассажир скончался у стойки регистрации. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, причиной смерти 79-летнего мужчины стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Накануне в аэропорту скончался водитель автобуса, который перевозил пассажиров от терминала до самолета. В связи со смертью водителя назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая определит причину смерти. По предварительным данным, причиной смерти также стала сердечно-сосудистая недостаточность.

