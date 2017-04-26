Движение аэроэкспрессов во Внуково и обратно восстановлено

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Аэроэкспрессы по направлению в аэропорт Внуково и обратно, начиная с 18:00, следуют по расписанию, сообщает пресс-служба компании-перевозчика в Twitter.

Уважаемые пассажиры! Поезда отправлением в 18:00 до аэропорта Внуково и обратно следуют по расписанию. pic.twitter.com/PYMAQ6WYUw — Аэроэкспресс (@aeroexpress) 26 апреля 2017 г.

Ранее движение аэроэкспрессов на Киевском направлении МЖД приостанавливалось из-за упавшего дерева. Дерево упало на провода на участке Лесной городок – аэропорт Внуково. В итоге были повреждены устройства, которые отвечают за регулировку движения поездов в автоматическом режиме.

Из-за происшествия с рейса были сняты два аэроэкспресса из Внукова. В обратном направлении один состав проследовал по укороченному маршруту – до станции "Лесной городок".