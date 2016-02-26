Форма поиска по сайту

26 февраля 2016, 16:02

Транспорт

На вирус Зика за месяц во Внуково и Шереметьево проверили свыше 40 тысяч человек

Фото: m24.ru/Александр Авилов

За февраль в аэропортах Внуково и Шереметьево на наличие признаков лихорадки Зика проверили более 41 тысячи пассажиров, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

Всего же на следы инфекционных заболеваний специалисты досмотрели 233 воздушных судна. Больных пассажиров выявлено не было.

Отметим, на прошлой неделе врачи выписали москвичку, у которой после прилета из Доминиканской республики была выявлена лихорадка Зика.

Вирус у женщины был выявлен при помощи российской тест-системы, которая в настоящее время проходит этап регистрации.

Лихорадка Зика – инфекционная болезнь обезьян, иногда передается человеку через комаров или половым путем. Болезнь характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у ребенка микроцефалию с вероятными тяжелыми поражениями мозга.

Вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, в Южной и Северной Америке, в Тихоокеанском регионе. В Западном полушарии она сейчас особенно быстро распространяется: вирус проник более чем в 20 стран из 55, хотя в мае прошлого года заболевшие были только в Бразилии.

На данный момент не существует вакцины или лекарства для предотвращения заболевания лихорадкой Зика. Однако при инфицировании симптомы можно облегчить с помощью обычного парацетамола.

По официальным данным, в 18 штатах Бразилии зарегистрировано более полумиллиона случаев заболеваний лихорадкой Зика. Случаи заболевания зафиксированы в других странах Южной Америки, а также в ряде стран Тихоокеанского региона, несколько "завозных" случаев выявлено в Европе и США.

