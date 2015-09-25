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25 сентября 2015, 17:15

Авиа и аэропорты

Прокуратура проводит проверку по факту задержки рейсов в Домодедове и Внукове

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержек вылетов 24 сентября самолетов "Азербайджанских авиалиний" и Utair из аэропортов Домодедово и Внуково в Анталью, сообщает пресс-служба ведомства.

Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 24 сентября более 200 пассажиров не могли вылететь в Анталью. Пассажиры должны были отправиться в 8.00 из Домодедова лайнером компании "Азеравиа".

Туристам сообщили о поломке самолета и перевезли в аэропорт Внуково. Оттуда они должны были вылететь в 19.00 рейсом Utair, но в назначенное время вылет не состоялся.

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