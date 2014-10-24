На взлетной полосе во время катастрофы во Внукове было два снегоуборщика - СМИ

Завершается полевой этап расследования крушения самолета во Внукове

По взлетно-посадочной полосе Внукова перед катастрофой ездили не одна, а две снегоуборочные машины, сообщает "КоммерсантЪ". Одна из них проскочила перед самым носом разгоняющегося лайнера, вторую Falcon задел крылом на взлете.

"Через, примерно 14 секунд после начала движения самолета для взлета, экипаж наблюдал объект, идентифицированный им как, цитирую: "машина, пересекающая дорогу". Наблюдение данного объекта не вызвало опасений экипажа, взлет был продолжен в обычный момент с соблюдением стандартных операционных процедур", - заявил председатель комиссии по расследованию авиационных происшествий МАК Алексей Морозов, передает телеканал "Москва 24".

Согласно расшифровке, никаких переговоров после разрешения и подтверждения разрешения на взлет между пилотами и наземными службами Внукова не было. Таким образом, когда диспетчер дал разрешение на взлет, он был в полной уверенности, что взлетно-посадочная полоса свободна.

Это же подтвердили и пилоты. Видимость в тот день, действительно была низкая, однако, видимость в авиации считается по двум показателям: это фактическая видимость, которая составляла на момент взлета 350 метров, и, так называемый, арвиар - это дальность видимости на взлётном поле, которая составляла 1000 метров. До того места, где произошла катастрофа, расстояние от места старта, как раз и составило те самые 1000 метров.

Отметим, что сегодня завершается полевой этап расследования крушения самолета главы Total Кристофа де Маржери в аэропорту Внуково. Собраны все фрагменты Falcon'а. Об этом сообщил первый заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета Сергей Зайко.

Сегодня их планируется перевезти в крытый ангар. Кроме того, проведена оценка повреждений снегоуборочной машины. Следователи восстанавливают до мельчайших подробностей всю картину происшествия.

"Он признал именно свою сопричастность, потому что он действительно был водителем автомобиля, в который по касательной врезался самолет. По каким причинам это было сделано - следствию предстоит устанавливать. Но он невиновен, вину свою он не признает. Это трагическая случайность", - заявил адвокат Владимира Мартыненко Александр Карабанов.

Накануне суд вынес вердикт - арестовать на два месяца Владимира Мартыненко - водителя снегоуборочной машины, с которой столкнулся частный бизнес-джет Falcon. Напомним, самолет шел на взлет, но зацепился передней стойкой шасси за машину.

Не успев набрать высоту, он рухнул на полосу и загорелся. Погибли все кто был на борту - три члена экипажа и единственный пассажир - президент крупнейшей во Франции нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери.

Между тем в этом громком деле появились новые подозреваемые. Это двое диспетчеров, руководитель полетов и ведущий инженер аэродромной службы. По версии следствия они не обеспечили должную безопасность полетов.

Что касается авиадиспетчеров, по мнению экспертов, они попросту могли не увидеть снегоуборочную машину. Локационная система в аэропорту установлена недавно и, как утверждают сами сотрудники Внукова, - функционирует некорректно.

Точку в этом деле предстоит поставить экспертам международного авиационного комитета и только после тщательного анализа всех имеющихся фактов - расшифровок бортовых самописцев, показаний подозреваемых и свидетелей.