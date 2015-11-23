Автобус от "Теплого Стана" до Внукова изменил режим работы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

С 23 ноября изменился режим работы автобуса № 526 от метро "Теплый Стан" до аэропорта Внуково, сообщается на сайте Мосгортранса.

По рабочим дням первый автобус будет отправляться от аэропорта в 7:00 вместо 6:48, а по выходным — в 6:49 вместо 6:43.

Добраться до аэропорта можно несколькими путями: на "Аэроэкспрессе" с Киевского вокзала, автобусами №№ 611, 611с и 611ф и маршруткой № 45 от "Юго-Западной". Также можно добраться на такси и личной машине, но следует помнить – в аэропорту решили ограничить выход на эстакаду, ведущую на второй этаж терминала "А", чтобы упорядочить поток улетающих и прилетающих пассажиров.

Администрация аэропорта столкнулась с тем, что улетающие пассажиры не успевают на рейс, потому что стоят в пробках из-за тех, кто бросает свои автомобили на эстакаде, чтобы сэкономить деньги за парковку.

Кроме того, из-за припаркованных на эстакаде машин такси, "скорая помощь" и оперативные службы города не могут подъехать к зданию терминала в зоне вылета.