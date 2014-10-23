Диспетчер не получал запроса от снегоуборщика во Внукове перед ЧП - МАК

МАК огласил предварительные итоги расследования катастрофы во Внукове

Водитель снегоуборочной машины, из-за столкновения с которой во Внукове разбился частный самолет, не просил у диспетчеров разрешения пересечь взлетную полосу, рассказал на пресс-конференции в четверг председатель комиссии по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Алексей Морозов.

Специалисты МАК выяснили, что разбившейся самолет сопровождал диспетчер-стажер под руководством инструктора. Так как снегоуборочная машина не сообщила о намерении пересечь взлетно-посадочную полосу, они дали пилотам разрешение на взлет. Через несколько секунд диспетчеры заметили движение снегоуборочной машины в направлении взлетной полосы.

В свою очередь, экипаж самолет увидел машину только непосредственно перед столкновением, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Через 14 секунд после начала движения самолета до взлета экипаж наблюдал объект, идентифицированный им как "машина, пересекающая дорогу". Наблюдение данного объекта не вызвало опасения экипажа, и взлет был продолжен в обычной манере с соблюдением стандартных авиационных процедур", - сказал Морозов. По его словам, еще примерно через 14 секунд "произошло столкновение самолета со снегоочистителем".

Столкновение произошло в месте пересечения взлетных полос, на так называемой "крестовине". Самолет уже успел оторваться от земли, а его скорость составляла почти 250 километров в час.

"После столкновения стал интенсивно развиваться правый крен, что привело к столкновению воздушного судна с землей", — сказал Морозов, добавив, что отказа в работе двигателя самолета на момент столкновения со снегоуборщиком не выявлено.

По данным агентства "Интерфакс", сейчас комиссия подходит к заключительному этапу полевого расследования. Обломки разбившегося самолета собраны и будут в ближайшее время перевезены в ангар для дальнейшего расследования. Специалисты МАК также анализируют записи с камер наблюдения, радаров и диспетчерских магнитофонов.

"Что касается публикаций переговоров экипажа и диспетчеров, то в настоящее время мы это делать не планируем — это противоречит правилам расследования. Тем не менее, в окончательном отчете выдержки из переговоров экипажа и диспетчеров вполне могут найти свое место, если они будут представлять что-то ценное для главной цели расследования, для целей безопасности полетов", - заявил первый заместитель председателя МАК Сергей Зайко

Ранее сообщалось, что по итогам анализа речевого самописца разбившегося самолета следователи не нашли в действиях экипажа ошибок и пришли к выводу, что избежать столкновения пилоты не могли.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Басманный суд Москвы до 21 декабря арестовал водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, подозреваемого в причастности к крушению. Судья заявила, что он "обоснованно подозревается по делу".

Отметим, что гендиректор аэропорта Внуково Андрей Дьяков и его заместитель Сергей Солнцев подали в отставку в связи с крушением самолета. Нового главу Внуково выберут на заседании совета директоров компании.