Топ-менеджеры аэропорта Внуково подали в отставку

Гендиректор аэропорта Внуково Андрей Дьяков и его заместитель Сергей Солнцев подали в отставку в связи с крушением самолета Falcon, сообщает пресс-служба авиаузла.

Одновременно с этим от работы отстранены сменный директор аэропорта, начальник подразделения эксплуатации аэродрома и ведущий инженер-руководитель смены.

В пресс-службе подчеркивают, что аэропорт работает в штатном режиме. Кроме того, сотрудники аэропорта делают все, чтобы происшествие было расследовано как можно быстрее.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Ранее M24.ru сообщало, что водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину в произошедшем мужчина полностью отрицает. Если вина водителя будет доказана, то ему грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, следователи задержали четверых сотрудников аэропорта Внуково. В качестве подозреваемых допрошены ведущий инженер аэродромной службы, который руководил снегоуборочными работами, руководитель полетов, диспетчер-стажер и диспетчер, руководившие воздушным движением в момент авиакатастрофы.

Следователи полагают, что они не обеспечили соблюдение требований безопасности полетов и проведения наземных работ, что и привело к трагедии.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек".