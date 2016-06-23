Форма поиска по сайту

Новости

Новости

23 июня 2016, 11:20

Транспорт

СК начал проверку после смерти пассажира во Внукове

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Следственный комитет начал проверку после смерти пассажира в аэропорту Внуково, сообщает пресс-служба Московского межрегионального управления на транспорте СКР.

Мужчина 1969 года рождения скончался при посадке на рейс Москва-Калининград. Предварительной причиной смерти называют сердечно-сосудистую недостаточность.

СКР намерен установить все обстоятельства и причины случившегося. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в районе 8:45 в "стерильной" зоне внутренних воздушных линий. Уроженцу Норильска, который должен был вылететь стало плохо. Прибывшая бригада медиков смогла лишь констатировать смерть от сердечного приступа.

