Специалисты начали расшифровку черных ящиков разбившегося во Внукове самолета

МАК приступил к расшифровке "черных ящиков" разбившегося Falcon

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета приступила к расшифровке черных ящиков разбившегося во Внукове самолета Falcon. По окончании этой процедуры данные поступят в распоряжение инженеров и технических специалистов, сообщает Агентство "Москва".

Легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту "Внуково". Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир - глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

По данным Следственного комитета, водитель снегоуборочной машины был пьян. Мужчина задержан и дает показания. По его словам, он не заметил идущий на взлет самолет из-за шума двигателя автомобиля. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы, если его вина в случившемся будет доказана.

Разбившееся судно должно было выполнять рейс Москва-Париж. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек".

Следствие намерено дать оценку действиям и бездействию сотрудников аэропорта и их руководителей. Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил, что следователи работают с авиадиспетчерами.