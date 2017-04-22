Рейс Ростов-на-Дону – Москва задержали из-за драки болельщиков на борту

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Рейс Ростов-на-Дону – Москва авиакомпании "Победа" задержали из-за драки футбольных болельщиков на борту. Об этом m24.ru сообщил один из пассажиров.

Потасовка произошла на рейсе DP1106. В справочной аэропорта Внуково рассказали, что самолет вылетел из аэропорта Ростова-на-Дону 22 апреля в 23:03 с задержкой в 43 минуты. Рейс должен был прибыть в Москву в 00:10, но теперь ожидается в 0:45.

22 апреля в Ростове-на-Дону состоялся матч чемпионата России "Ростов" – "Спартак".