22 февраля 2016, 15:30

Транспорт

СК начал проверку по факту аварийной посадки самолета во Внукове

Фото: m24.ru

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту аварийной посадки самолета в аэропорту Внуково, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие проводит комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, во Внукове аварийно сел самолет авиакомпании Utair, следовавший рейсом Москва - Когалым. Боинг 737 вылетел около 10:22 из Внукова в Когалым.

Когда самолет пролетел около 200 километров, в кабине пилотов сработала сигнализация о разгерметизации и экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета.

Лайнер примерно час вырабатывал топливо и в 11:10 благополучно приземлился в аэропорту. Пострадавших нет.

