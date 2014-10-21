В крови предполагаемого виновника ЧП во Внукове не было алкоголя - адвокат

Фото: m24.ru

Предполагаемый виновник авиакатастрофы во Внукове проходил медосмотр перед сменой. Тогда в его крови не обнаружили алкоголя, и врач официально допустил снегоуборщика к работе, сообщил адвокат подозреваемого Александр Сергеев.

"Мой подзащитный прошел обязательный медицинский контроль у врача, и в крови алкоголя обнаружено не было. Поэтому нет ни одного доказательства что на момент ЧП Владимира Мартыненко был пьян", - приводит слова Сергеева Агентство "Москва".

Он добавил, что в течение 48 часов следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте Мартыненко, но на данный момент обвинение не предъявлено. Мужчина задержан на 48 часов.

МАК вскроет бортовые самописцы Falcon при французских экспертах

Ранее пресс-секретарь аэропорта "Внуково" Елена Крылова сообщила M24.ru, что сотрудники аэропорта, имеющие отношение к организации полетов, в обязательном порядке проходят медицинский осмотр.

"Ежедневный медосмотр, включающий в себя тестирование на алкоголь, в том числе проходят и водители-техники", - рассказала Крылова. По ее словам, сотрудники, имеющие отношение к организации полетов, обязаны пройти осмотр в начале рабочего дня.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту "Внуково". Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир - глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Расшифровкой данных бортовых самописцев, найденных на месте крушения частного самолета Falcon, займутся специалисты МАК. Французские специалисты в ближайшее время прибудут в Москву, чтобы принять участие в расследовании.