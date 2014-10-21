Сотрудники аэропорта "Внуково" ежедневно проходят тестирование на алкоголь

Фото: ТАСС

Сотрудники столичного аэропорта "Внуково", имеющие отношение к организации полетов, в обязательном порядке проходят медицинский осмотр. Об этом M24.ru сообщила пресс-секретарь аэропорта Елена Крылова.

"Ежедневный медосмотр, включающий в себя тестирование на алкоголь, в том числе проходят и водители-техники", - рассказала Крылова. По ее словам, сотрудники, имеющие отношение к организации полетов, обязаны пройти осмотр в начале рабочего дня.

В пресс-службе "Внуково" не подтверждают, что водитель снегоуборочной машины, с которой столкнулся самолет 21 октября, был пьян, сказала Елена Крылова.

По ее словам, в ближайшее время никаких дисциплинарных мер по отношению к сотрудникам аэропорта не планируется. "До окончания следствия мы не можем начинать собственные ревизии или предпринимать какие-то еще действия", - заявила Крылова.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников также заявил, что ревизий в аэропорту "Внуково" по поводу медобслуживания персонала не будет проводиться до тех пор, пока следствие не придет к выводу, что водитель действительно был пьян.

Напомним, около полуночи 21 октября в столичном аэропорту "Внуково" в результате столкновения со снегоуборочной машиной на взлетной полосе разбился легкомоторный самолет Falcon. Погибли четыре человека: три члена экипажа и один пассажир - глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Водитель снегоуборочной машины Владимер Мартыненко задержан на 48 часов. По одной из версий он находился в состоянии алкогольного опьянения. Адвокаты задержанного этого не подтверждают. Следствие планирует ходатайствовать об аресте Мартыненко.

По другой версии авария произошла из-за ошибки диспетчеров. Сейчас с ними также работает следствие, они пройдут освидетельствование на предмет употребление алкоголя и наркотиков.

Дарья Миронова