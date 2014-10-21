Французские эксперты помогут расследовать причины крушения самолета во Внукове

Фото: ТАСС/Геннадий Хамелянин

Франция направила в Москву трех экспертов Бюро по расследованию авиапроисшествий. Специалисты помогут российским коллегам установить причину крушения частного самолета во Внукове, сообщает Agence France-Presse.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту "Внуково". Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир - глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана. Как ранее сообщало M24.ru, водитель снегоуборочной машины находился в состоянии алкогольного опьянения.

Если его вина будет доказана, мужчине грозит до семи лишения свободы. Сам он свою вину отрицает.

Разбившееся судно должно было выполнять рейс Москва - Париж. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек".