"Вечерняя Москва": понедельник, 20 августа 2012 года

Без подписей родителей школы не откроют

Наиболее активные родители московских школьников смогут проверить качество ремонта в учебных заведениях и решить, достаточно ли он хорош для того, чтобы сдать школу в эксплуатацию. Как вчера сообщили "Вечерке" в Департаменте образования, ближе к следующей неделе должны начать свою работу специальные общественные комиссии, в состав которых войдут и представители родительских комитетов. По словам заместителя начальника управления координации деятельности ведомства Александра Гаврилова, эти комиссии проследят за качеством ремонта в школах и поставят работам итоговую оценку. При этом предполагается, что если хотя бы один родитель не пожелает поставить свою подпись, то школу не сдадут в эксплуатацию и первого сентября она не откроется.

Дело Pussy Riot: критика, мнения, комментарии

Российский МИД ответил на критику, которой представители западных стран подвергли обвинительный приговор панк-группе Pussy Riot. Официальный представитель ведомства Александр Лукашенко привел в пример законодательства Германии и Австрии, где за подобное хулиганство можно также получить реальный срок, а за оскорбление религиозных чувств предусмотрено наказание в виде крупного штрафа. Мнения российских экспертов касательно приговора разделились. Проректор РЭУ им. Плеханова Сергей Марков назвал его «милосердным», так как он, по мнению политолога, спасает их от гнева оскорбленной части православных граждан. Юрист Михаил Барщевский, напротив, резко осудил решение суда, сравнив его с инквизиторской практикой Средних веков.

Аэропорты "Домодедово" и "Внуково" соединит скоростной трамвай

Материалы по проекту участка линии скоростного пассажирского транспорта - "Западное Домодедово – Щербинка – Южное Бутово – Солнцево – Сколково с заходом в аэропорт Внуково". Это часть основной хордовой линии проекта Межмуниципальной сети скоростного пассажирского транспорта на базе технологии легкорельсового транспорта "Южная Хорда", сообщили в компании "Домодедово Транс Девелопмент". В настоящий момент компания сконцентрировала свои усилия на дальнейшей разработке проектов линий, планируемых к размещению на территории Московской области. "Однако в случае заинтересованности Москвы в предложениях, мы готовы представить свои наработки и поручить НИПИЛРТ продолжить работу по проекту линии "Западное Домодедово – Щербинка – Южное Бутово – Солнцево – Сколково с заходом в аэропорт Внуково" в формате, который будет рекомендован Департаментом транспорта и дорожной инфраструктуры Москвы», - заявил генеральный директор компании Николай Краснов.

РПЦ помирилась с польскими католиками

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Епископской конференции Польши архиепископ Юзеф Михалик в пятницу 17 августа подписали совместное послание к народам России и Польши.

Как заявил предстоятель Русской православной церкви, "сейчас в мире более чем когда-либо в истории человечества отношения между государствами и народами определяются деловыми соображениями и основаны на взаимной заинтересованности".

- Церкви не могут отрицать важности этих фактов, - подчеркнул он. В то же время "экономическое благополучие, построенное на эгоистическом стремлении использовать ближних и дальних только как источник ресурсов, в итоге принесет разочарование и страдание, - сказал Кирилл.

- На межгосударственном уровне прилагается немало усилий для сближения наших народов, что безусловно соответствует общим экономическим интересам, однако одних прагматических соображений недостаточно, чтобы построить подлинно братские отношения между русскими и поляками. Именно поэтому мы, христиане, призваны внести вклад в многотрудный процесс российско-польского примирения, - добавил Владыка.

Изменение маршрутов движения на западе столицы и в округе Щербинка

С 20 августа маршруты движения нескольких автобусов на западе Москвы изменятся в связи со строительством эстакады на Рублевском шоссе, а также вводится новый маршрут для жителей Щербинка, сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранса".

"В связи со строительством эстакады с занятием Рублевского шоссе, автобусы маршрута № 251 будут следовать к станции метро "Молодежная" по Осеннему бульвару вместо Осенней улицы. Одновременно остановки "Детская поликлиника", "Школа", "Рублевское шоссе" автобусами № 251 временно не будут обслуживаются", – говорится в сообщении на сайте ГУП "Мосгортранса". Теперь автобусы № 271 до станции метро "Полежаевская", а также № 733 в Аминьево, № 733к в Кунцево от остановки "Управа района Крылатское", будут следовать по улице Крылатские Холмы вместо Рубежного проезда.

Победительницей "Мисс мира 2012" стала китаянка. Россиянка Лиза Голованова не прошла в финал конкурса

В Китае завершился финал конкурса "Мисс мира-2012". Победительницей стала 23-летняя китаянка Ю Венься. Наша красавица Лиза Голованова, 19-летняя студентка второго курса юрфака МГУ, уроженка Сафоново Смоленской области, не прошла в финал.

В этом году помимо трех главных призовых мест на конкурсе красоты "Мисс мира" было много других номинаций. Например, "Мисс спорт", победительницей в которой стала девушка из Швеции; победительницей в номинации "Мисс бикини" стала красавица из Уэльса, а награда за "Мисс топ-модель" – была отдана чернокожей девушке из Южного Судана, Мисс Social Media разделили пополам представительницы Мексики и Индии, а самой необычной по мнению большинства стала номинация "Самая лучшая фотография в социальной сети". Победа снова была отдана индианке Ване, которая получила еще один приз в номинации "Мировая красота".