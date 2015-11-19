Прокуратура проверит информацию о проходе к самолетам во Внукове без досмотра

Фото: m24.ru

Прокуратура проверит аэропорт Внуково после того, как сотрудник компании техобслуживания, прошел к самолетам, ожидающим вылет, минуя посты контроля. Видеозапись этого инцидента накануне распространили в Сети.

"Прокуратура организовала проверку по информации о нарушении законодательства в сфере транспортной безопасности в аэропорту Внуково. Ее проведение поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Ход и результаты проверки поставлены межрегиональным транспортным прокурором на контроль", – говорится в заявлении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры..

Накануне в ряде СМИ появилось видео того, как сотрудник ЗАО "Ю-Ти-Джи" во Внуково свободно проходит из терминала A через зал комплектовки багажа к ожидающим вылет самолетам. Уже после случившегося инцидента автор видео был задержан и передан правоохранительным органам.

Напомним, крушение Airbus A321 объявили террористическим актом. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, эксперты нашли среди обломков и в багаже следы взрывчатки – бомба сработала во время полета. Руководитель ведомства отметил, что сработало самодельное взрывное устройство мощностью до килограмма в тротиловом эквиваленте.

Владимир Путин уже причислил катастрофу к наиболее кровавым преступлениям и пообещал, что спецслужбы "найдут виновников теракта в любой точке мира и покарают".

О том, что на борту самолета сработала бомба, заявляли и американские следователи. Эксперты полагают, что устройство могли заложить близ линии подачи топлива самолета. Мощность была рассчитана на то, чтобы после взрыва загорелось горючее.