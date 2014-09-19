Аэропорт "Внуково" приобрел робота "Леночку" для общения с пассажирами

Робот Furo-D, фото предоставлено пресс-службой Внуково

Пассажиров аэропорта "Внуково" будет встречать говорящий гуманоидный робот с чувством юмора, рассказала M24.ru пресс-секретарь аэропорта Елена Крылова. По ее словам, робота запустят 19 сентября, он будет передвигаться в местах скопления пассажиров, помогать с регистрацией на рейс и отвечать на вопросы путешественников. Робот Furo-D обошелся "Внуково" в 1,5 млн рублей, сказали M24.ru в компании-разработчике, которая является резидентом "Сколкова". Сотрудники аэропорта назвали своего электронного помощника "Леночкой".

Как пояснили в пресс-службе "Внуково", "Леночка" сможет развлекать пассажиров шутками и стихотворениями, а также проводить опросы о качестве обслуживания в воздушной гавани. "Робот сможет вести диалог с пассажирами, а также отображать фото и видео-презентации. Во время движения робот будет опознавать людей и объезжать их, благодаря специальным датчикам", — пояснили в пресс-службе. Также робот будет раздавать бесплатный Wi-Fi.

В памяти робота есть несколько вариантов внешности, можно будет выбрать блондинку, брюнетку или рыжую. Для каждого типа лица разработана своя мимика и наклоны головы.

По словам гендиректора разработчика устройства ООО "НавиРобот" (резидент "Сколкова") Игоря Кузнецова, главной функцией робота будет мобильная регистрация на рейс. "Справа у робота находится специальный сканер. Пассажир поднесет к нему смартфон с QR-кодом, который он получил при бронировании билета, и встроенный принтер распечатает посадочный талон. В дальнейшем можно будет распечатать билет с помощью паспортных данных", — сказал Кузнецов.

Также робот сможет ответить на вопросы пассажиров. "Он распознает человеческую речь, русский и английский язык, и сможет ответить на вопросы, ответы на которые изначально будут заложены в его программе. Например, в аэропорту это могут быть разъяснения, как пройти к выходу на посадку, где находится аптека, какая погода на улице. также робот будет показывать схему аэропорта. Его также можно спросить, как дела и пообщаться", — добавил Кузнецов.

Стоимость одного робота составляет порядка 1,5 млн рублей, сказал Кузнецов. "Железо" произведено в Корее. Мы локализуем его, пишем софт, который определяет содержание экрана, контент, идеологию устройства. Корейцы продают своих роботов в других странах с другим софтом", — заключил Кузнецов. Он добавил, что компания пока не ведет переговоры с другими московскими аэропортами о внедрении гуманоидных роботов.

Главный робототехник фонда "Сколково" Альберт Ефимов считает, что "Леночка" может быть популярна у пассажиров. "Потенциально такие роботы могут быть востребованы, потому что пассажирам всегда не хватает информации, не хватает сотрудников для их обслуживания. В развитых странах запускается много пилотных проектов по использованию роботов в общественных местах: аэропортах, торговых центрах и так далее", — пояснил Ефимов.

Доцент кафедры электронных измерительных систем МИФИ Владимир Решетов считает, что большой необходимости аэропортам в таком роботе нет. "Сейчас везде есть интернет, wi-fi, гаджеты, мобильные приложения, с помощью которых пассажир может забронировать и распечатать билет, узнать всю интересующую его информацию. Такой робот - просто продолжение навязчивого сервиса. Хотя некоторым будет интересно фотографироваться с ним", — сказал Решетов.

По его словам, создание и запуск такого робота интересен и важен прежде всего для самих разработчиков. "Это площадка, на которой можно отрабатывать новые технологии. В будущем возможно создание другого робота, который, например, будет помогать пассажирам нести вещи. Но это нетривиальная задача с точки зрения искусственного интеллекта", — добавил Решетов.

Напомним, что роботы в Москве начали внедряться во многих сферах жизни. Например, с января 2014 года в московских больницах появились роботы-хирурги, помогающие делать операции на сердце и по удалению опухолей. Вместо скальпеля у них джойстик и педаль. Также роботы начали патрулировать парк "Сокольники". Машина с помощью камеры фокусирует внимание на движущихся предметах: человеке, собаке или автомобили. Информация передается в диспетчерский центр, оператор которого увидит, что попало в поле зрения робота, и может при необходимости направить в эту часть парка охранников. Робота-патрульного запустили в "Сокольниках" в октябре прошлого года. Правда, гуманоидный робот - говорящий и отвечающий на вопросы - заработает для потребителей впервые.

Марина Курганская, София Сарджвеладзе