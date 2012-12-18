Аэропорт Внуково открыл один из самых крупных терминалов России

Фото: vnukovo.ru

В московском аэропорту Внуково завершилось строительство нового терминала – А, которое шло шесть лет. 18 декабря состоялось открытие второй очереди первого пускового комплекса терминала, так называемой "капли".

Как сообщается пресс-служба аэропорта, "ее строительство велось с использованием самых современных, уникальных материалов, которые обеспечивают максимальную безопасность и комфорт. В результате завершения ее строительства площадь терминала увеличилась на 96 тысяч квадратных метров".

В центре "капли" на высоте 40 метров расположена башня диспетчерского пункта контроля движения на летном поле. У ее подножия создан фонтан и парк, размещены кафе.

Вдоль фасада терминала построили двухуровневую эстакаду, протяженность которой около 2,5 километра. Она будет разводить транспортные потоки прилетающих и вылетающих пассажиров. Эстакада сливается с транспортными магистралями, соединяющими Боровское и Киевское шоссе.

Терминал А состоит из пяти уровней, включая один подземный, куда приходят аэроэкспрессы с Киевского вокзала. На этом уровне также находятся камеры хранения и переход, соединяющий терминал со строящейся на привокзальной площади гостиницей. Первый наземный уровень предназначен для обслуживания прилетающих пассажиров. На втором находится зона вылета и бесплатная игровая комната. На третьем – бизнес-зал.

Новое помещение планировалось с учетом удобства для инвалидов. Терминал оборудован пандусами и специальными лифтами. Кроме того, на всей его площади реализована система "гладкий пол", позволяющая людям на колясках передвигаться без посторонней помощи. Помещение имеет сквозное разделение зоны обслуживания пассажиров внутренних и международных рейсов, поэтому из зоны внутренних линий можно перейти в международную зону. На всей территории терминала работает Wi-Fi.

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил центр информационного управления безопасности, зону вылета и помещение для проверки и отгрузки багажа, а также проект современного района Аэрополис, сообщает пресс-служба правительства Москвы. "На территории Москвы появился первоклассный аэропорт", – сказал градоначальник, отметив, что появление нового терминала позволит увеличить пассажиропоток в два раза.