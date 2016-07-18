Вылетевший из Внуково "Боинг" вернулся в аэропорт из-за неуборки шасси

Фото: m24.ru

Дальнемагистральный "Боинг", вылетевший из Москвы на Сахалин, у которого не убралось шасси, благополучно вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Самолет благополучно приземлился во "Внуково". В ближайшее время техники начнут выяснять причины неуборки шасси", – рассказал собеседник агентства.

Самолет Боинг-777 вылетел из "Внуково" в Южно-Сахалинск. Однако после вылета командир доложил о неуборке шасси и принял решение возвращаться в аэропорт вылета.